De laatste horde voor Trappers: EV Landshut

De ijshockeyers van Tilburg Trappers hebben - met de nodige moeite - de finale van de play-offs in de Oberliga bereikt. Daarin is EV Landshut de laatste horde op weg naar de vierde Oberligatitel op rij voor de Tilburgers. Wat kunnen we verwachten van deze ploeg uit Zuid-Duitsland?

Na wedstrijden tegen het ‘naburige’ Herne wacht Trappers nu minimaal één en maximaal twee verre uitreizen naar het 747 kilometer in Zuid-Duitsland gelegen Landshut, waar de ijshal 4.139 plaatsen telt. De Tilburgers, kampioen van de Oberliga Nord, hebben in de best-of-five-reeks thuisvoordeel tegen de nummer 2 uit de Oberliga Süd.

Landskampioen

De wat oudere ijshockeyliefhebber zal zich nog herinneren dat EV Landshut ooit twee keer landskampioen van Duitsland werd, in 1970 en 1983. Sindsdien zakte de club af. In 2015/2016 mocht Landshut vanwege financiële problemen niet verder in de DEL2. In de Oberliga werd twee keer de 1/8ste en een keer de 1/4e finale gehaald in de play-offs. Dit seizoen raakte de ploeg van trainer Axel Kammerer steeds beter in vorm. De laatste 12 competitiewedstrijden in de Meisterrunde van de Oberliga Süd werden gewonnen. In de play-offs verloor Landshut tot dusverre pas één duel. De serie in de eerste ronde tegen Rostock Piranhas werd een clean sweep: 3-0. Daarna werd het 3-1 tegen Saale Bulls Halle en in de halve finale was Hannover Scorpions geen partij: 3-0. Trappers treft dus een team dat ‘hot’ is.

Jeugdopleiding

Hoewel EV Landshut dus teruggezakt was naar de Oberliga, staat de club nog altijd bekend om zijn goede jeugdopleiding, die een aantal DEL1 en zelfs enkele NHL-spelers heeft voortgebracht. Ook van het huidige jonge team staan enkele spelers in de belangstelling van DEL1-clubs. Alexander Ehl vertrekt vermoedelijk naar Düsseldorf , Luis Schinko kan waarschijnlijk naar Frankfurt. Doordat EV Landshut zeker is van promotie naar de DEL2 (Trappers mag als buitenlandse club niet hogerop), heeft het meer kans om goalie Patrick Berger en aanvaller Marc Schmidpeter te behouden. Ook voor hen is interesse.

Energie

De vraag is of Landshut, nu het al zeker is van promotie, nog energie kan aanboren voor de finalereeks tegen Trappers. De selectie van Landshut keek samen met honderden fans op een groot scherm naar duel 5 in de halve finale tussen Trappers en Herner EV. Nadat Trappers die wedstrijd had gewonnen en daardoor promotie voor Landshut zeker was, werd er volop feest gevierd in Zuid-Duitsland.

Imports

EV Landshut beschikt over drie imports, waarvan er per wedstrijd maar twee mogen spelen. In de halvefinaleserie tegen Hannover Scorpions maakte coach Axel Kammerer uitsluitend gebruik van de Tsjechen Miloslav Horava en Tomas Plihal. De verwachting is dat de Canadees Julien Pelletier tegen Trappers wel weer ijstijd zal krijgen in één of meerdere wedstrijden.

De wedstrijden in de finale (best-of-five):

Maandag 22 april, 19.00 uur: Tilburg Trappers - EV Landshut

Woensdag 24 april, 19.30 uur: EV Landshut - Tilburg Trappers

Vrijdag 26 april, 20.00 uur: Tilburg Trappers - EV Landshut

Indien nodig:

Zondag 28 april, 19.30 uur: EV Landshut - Tilburg Trappers

Dinsdag 30 april, 20.00 uur: Tilburg Trappers - EV Landshut