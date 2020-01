De liefde van Indy de Vroome voor tennis is nooit gedoofd

Trappers­fans starten petitie tegen veilig­heids­net­ten in ijshal

6:45 De dit seizoen aangebrachte veiligheidsnetten aan de lange zijden in de ijshal op Stappegoor zijn veel Trappers-fans een doorn in het oog. De supportersclub Tilburg Trappers Fanatic start daarom een petitie in een poging de netten verwijderd te krijgen.