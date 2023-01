De man die hij jarenlang haatte, moet Jeffrey Herlings nu juist helpen aan een zesde wereldtitel

Jean van Erp op dramati­sche wijze uitgescha­keld bij NK driebanden

Heeswijker Jean van Erp had na twee nipte zeges op Jeffrey Jorissen (3-2) en Glen Hofman (3-2) nog één set nodig tegen Barry van Beers om zich verzekerd te weten van een plaats in de kwartfinale. Maar dat lukte niet. Van Erp verloor met 3-0 en is uitgeschakeld.

13 januari