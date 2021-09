De mannen van HC Den Bosch krijgen na anderhalf jaar alsnog hun beloning: ‘Mooi dat dit nog op ons wachtte’

EHL Ranking CupDe mannen van HC Den Bosch worden vandaag en morgen in het Belgische Brasschaat alsnog beloond voor hun tweede plaats in het afgebroken seizoen 2019-2020. Maar de EHL Ranking Cup is geen gewoon Europees toernooi met aan het einde een finale en een beker voor de winnaar. ,,Toch is dit een beloning voor de mooie jaren die we hebben gehad.”

De Euro Hockey League, waarvoor Den Bosch zich aanvankelijk plaatste, is door corona voor het jaar 2021 opgesplitst in twee delen. Normaal gesproken zou er een volledig toernooi worden gespeeld, dat is nu opgedeeld in een Final 4 met Pasen (met de vier landskampioenen uit de sterkste competities, gewonnen door Bloemendaal) en de EHL Ranking Cup, waarin wordt gestreden om de plaatsen áchter de eerste vier.

Aan de hand van de uiteindelijke ranking wordt straks bepaald hoeveel teams elk land mag afvaardigen voor de komende Euro Hockey League. Dus zelfs als Den Bosch de wedstrijden van vandaag (tegen de Franse kampioen Saint-Germain HC) en morgen (Gantoise uit België of Club de Campo uit Spanje) wint, komt het niet verder in het toernooi.

Raar en jammer

Die opzet is raar en jammer, vindt verdediger Gijs Campbell, want hij ging er aanvankelijk vanuit dat de EHL Cup een tweede Europees toernooi zou zijn. Toch is het geen reden om er niet tegenaan te gaan in Brasschaat, zegt hij. ,,Of er nu wel een prijs op staat of niet: het is goed om zo hoog mogelijk te eindigen. Onze reputatie staat wel een beetje op het spel. En ik denk dat het goed is om Den Bosch ook bij de mannen Europees op de kaart te zetten. Om te laten zien dat we niet zomaar een hoofdklasseteam zijn, maar meer dan dat.”

Quote Zonder publiek was het ook saai. De wedstrij­den leven nu veel meer Gijs Campbell

Campbell (32) is een van de oudgedienden in de Bossche selectie en een van de nog zeven spelers bij Den Bosch die er in 2019-2020 ook al bij was. Hij maakte bijna alles mee bij de club: van bijna degraderen tot het spelen van de play-offs vorig jaar. Daar komt nu dus - eindelijk - Europees hockey bij. ,,Voor ons is dit toch een beloning voor de mooie jaren die we hebben gehad”, zegt hij. ,,Ik ben blij dat we vorig jaar gewoon competitie hebben gespeeld en na al die jaren de play-offs hebben gehaald, maar zonder publiek was het ook saai. De wedstrijden leven nu veel meer. Daarom is het mooi dat deze beloning nog op ons wachtte.”

Bovendien is het voor Den Bosch mooi om zich eens in officiële wedstrijden te meten met andere Europese teams. Te beginnen tegen Saint-Germain dus. Van die ploeg weten de Bosschenaren niet gek veel, behalve dat er een hoop Franse internationals rondlopen en dat zij al vaak EHL speelden. Campbell: ,,Maar we gaan ze niet onderschatten. We zijn van plan om er een paar mooie dagen van te maken in België.”