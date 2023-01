De mini-versie van Wout Weghorst is een hockeyer genaamd Koen Bijen

Hevige regenval en stijgende Waal bedreigen parkoers NK cross Zaltbommel

Covid reed ‘hun’ NK veldrijden twee jaar in de wielen. Nu vecht ‘Zaltbommel’ tegen het aan alle kanten oprukkende water. De organisatie draait er haar hand niet voor om. ,,We blijven optimistisch. Deze uitdaging gaan we overwinnen.”

13 januari