De mini-versie van Wout Weghorst is een hockeyer genaamd Koen Bijnen

Met video Een grote modderpoel: zo ziet het parcours van het NK cross in Zaltbommel eruit na regenachti­ge zaterdag

Het lijkt wel chocolademousse, het parcours van het NK cross in Zaltbommel. Door de hevige regenval en het stijgende waterpeil van de Waal, moet men hard werken om het kampioenschap door te kunnen laten gaan. Er gaan nu beelden rond van een rondje rondom het parcours, waarop duidelijk is te zien dat het een grote modderpoel is.

14 januari