De mooiste Ten Miles was voor Van Hest die van 2000: ‘Een hele speciale wedstrijd, met een bomvolle Heuvel’

Altijd als Greg van Hest in Tilburg liep, was dat voor hem bijzonder. Het volk dat op de been was, iedereen die hem aanmoedigde. ,,Het is niet omdat ik Tilburger ben, maar het is wel een van de gezelligste wedstrijden van Nederland. In de buurt van het Sacrament maakte de hele buurt er een volksfeest van, dat is snel overgenomen door andere wijken. Ik heb in 1998 voor het eerst de Ten Miles gelopen, een jaar later de Dam-tot-Damloop. Daar had iedereen het altijd over en daar vond ik helemaal niks aan. Qua deelnemers was het wel echt groter, maar qua sfeer...”