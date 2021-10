‘De naam van Arnaut Danjuma Groeneveld groeide warempel uit tot een thema op de persconferentie’

Heroes heeft huiswerk na ‘erg teleurstel­lend’ focusver­lies in Leeuwarden

30 september Na een perfecte start aan de competitie, met drie zeges uit drie duels, mag Heroes zich de eenzame koploper noemen van de Nederlandse ronde in de BNXT League. In het Kalverdijkje versloeg Heroes het thuis spelende Aris Leeuwarden met 83-90. Een eerste kwart vol driepunters gaf de ploeg een vliegende start, maar over het spel daarna was coach Erik Braal totaal niet te spreken.