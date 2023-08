De ontheiliging van het WK, maar de verlossing voor Mathieu van der Poel

ColumnWát als milieuactivisten zondag eens niet het WK wielrennen bijna een uur lang hadden stilgelegd, was Mathieu van der Poel dan ook zo magistraal wereldkampioen geworden? Wat dan? Had hij na een grote boodschap op het toilet dan nog wel voldoende kracht gevonden voor een achtervolging, én voor zo’n explosie in de slotfase?

De twijfel daarover bij Van der Poel himself hoorde ik van Ton de Vaan. Hij, die grijze krullenbol uit Vlijmen, is masseur op het WK wielrennen. Aan de finish was De Vaan de allereerste in wiens armen Van der Poel viel nadat zijn gouden WK-race was voltooid. Inwendig was hij zielsgelukkig, maar té afgedraaid om nog uitbundig te kunnen juichen.

Wat kan Mathieu van der Poel op zo’n moment nog uitbrengen, vroeg ik deze week aan Ton de Vaan. ‘Niet veel. Niet eens dat hij zo blij was’, vertelde De Vaan. ‘Hij begon meteen over de pijn die hij had geleden door zijn val, de schaafwonden aan zijn knie en elleboog, aan zijn enkel die openlag en flink bloedde. Én, hij had het meteen over die demonstratie, want dát was toch wel zijn redding geweest.’

De onderbreking na 80 kilometer kwam als geroepen voor Van der Poel, want hij moest door spontane drang hoognodig naar het toilet. Daar langs een smal landweggetje in de groene heuvels bij Carron Valley stond een eenzame boerderij die hem de verlossing bood.

Ondertussen spraken de commentatoren op de Belgische tv schande over de gedwongen onderbreking na twee uur koersen. Woedend waren ze. Zulke actievoerders moesten worden doodgezwegen. Niemand mocht weten dat deze actie onder het motto ‘Stop Oil’ gericht was tegen het Britse chemiebedrijf Ineos, de meest betalende sponsor in het wielrennen. Alsof een kerkdienst op zondagmorgen was ontheiligd.

Voltooid verleden tijd was die ingreep alweer toen Mathieu van der Poel ruim vier uur later glorieus stond te glunderen in de regenboogtrui. Niemand hoorden we er nog over, in de kranten was het niet eens meer een thema. Vergeten leek het al.

Behalve dan bij Mathieu van der Poel. Als liefhebber van snelle auto’s staat hij niet bekend om zijn sympathie voor milieuactivisten, maar nu was hij ze meer dan dankbaar geweest.

Reageren? info@henkmees.nl