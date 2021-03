De ‘postergirl’ van de meerkamp heeft haar lijf weer onder controle

Het heeft even geduurd, maar op haar dertigste is Nadine Broersen eindelijk weer de meerkampster die durft te denken aan het winnen van een medaille op een groot toernooi. ,,Winnen zal lastig worden. Nafi Thiam is de grote favoriete, maar achter haar ligt het vrij open, schat ik zo in”, zegt de Dongense atlete over haar kansen in het Poolse Torun.