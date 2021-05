De tropenjaren van Schoenenreus met een bizarre dreigbrief, klamme zaal en dé titel: ‘Blijft een mysterie’

Hij ziet zichzelf nog in de rechtbank zitten. Hanky Leatemia, sterspeler van Schoenenreus, had zijn jawoord ook al gegeven aan Bunga Melati, maar de dag voordat hij het papierwerk in orde zou maken, kreeg de technicus met Molukse roots ineens een dreigbrief van de ‘actiegroep Houd Tilburg Blank’. De briefschrijvers maakten duidelijk dat ze in Tilburg op zijn zachtst gezegd niet op de zaalvoetballer zaten te wachten. De inhoud was zo naargeestig dat Leatemia begon te twijfelen. Waarom bleef hij niet gewoon bij zijn vertrouwde vriendenploeg uit Veghel?