De Uruguees, ‘hét jongensboek voor vijftien- en zestienjarige boys’

Hij is de grote kampioen, dat is te zien, Van Dullemen nog an toe

24 juli We volgen de sportkalender, maar gaan terug in de tijd. Aflevering 14 in deze serie: de enige GP-zege van wegracer Boet van Dulmen. Een terugblik met ‘troubadour’ Pieter van Boxtel en supporter Frans van Helvoirt.