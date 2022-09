De vechtjassen van Were Di beginnen fris aan de competitie: ‘Het wordt een mooi seizoen’

Ze staan bekend als vechtjassen, de hockeysters van Were Di bij wie het collectief doorgaans hoog in het vaandel staat. In vergelijking met vorig seizoen is er echter op het personele vlak veel veranderd. Bovendien is er een nieuw begeleidingsduo actief op het complex aan de IJsclubweg. „We zijn een overwegend jong team met veel potentie.”

Jagen op de bal, totdat je er bij wijze van spreken dood bij neervalt. Een houding die typisch is voor Anouk Gommers (23), die zowel op het middenveld als voorin prima uit de voeten kan. De aanvallend ingestelde spelverdeelster is een echte pitbull die in principe never nooit niet het kopje laat hangen. „Inderdaad, opgeven is een woord dat niet in mijn vocabulaire voorkomt”, steekt ze van wal. „We spelen op het een na hoogste niveau; zoiets vráágt ook wat van je. Het enige wat ik telkens vóór de wedstrijd nodig heb is een banaan, voor de extra energie, haha. Dat is vaste prik.”

Van de huidige selectie is ze tevens een van de meest ervaren krachten. „Dit wordt mijn vijfde seizoen bij Dames-1. En voorlopig niet het laatste, schat ik in.”

Het ‘Van Dessel-trio’

Opmerkelijk is dat de ploeg onder andere afscheid heeft moeten nemen van het ‘Van Dessel-trio’ Rymme en de tweeling Marle en Flore. Het geliefde drietal heeft na ruim tien jaar trouwe dienst bewust een stapje terug gedaan. Mid-mid Maud van der Velden (22), eveneens bezig aan haar vijfde seizoen, heeft inmiddels de aanvoerdersband overgenomen van Marle van Dessel. „Ik ben klaar voor het dragen van die verantwoordelijkheid. Het wordt ongetwijfeld een spannend seizoen, temeer omdat de meeste clubs aan elkaar gewaagd zijn”, onderstreept Van der Velden. „We zijn een overwegend jong team met veel potentie. Ik zie ons niet 1-2-3 bovenin meedraaien, dat hoeft ook niet per se. Ik voorspel dat dit vooral een leerjaar wordt.”

Volledig scherm Anouk Gommers begint aan haar vijfde seizoen in het eerste van Were Di. © Pix4Profs / Jules van Iperen

Verdediger Hanneke van de Sanden(21) deelt die verwachting: „We gaan lekker fris van de lever het nieuwe seizoen tegemoet. We zijn gelukkig van niemand bang, we zien wel hoe ver we komen.” Middenvelder Babette Naalden(23) haakt daar meteen op in: „Die onbevangenheid kan juist in ons voordeel werken.”

Japans international

Tegelijkertijd zijn binnen de selectie meerdere nieuwkomers te aanschouwen. Veruit de opvallendste naam is die van de doorgewinterde spits Mai Toriyama, de 27-jarige Japanse international die vorig jaar nog in actie kwam tijdens de Olympische Spelen. Verder is Lieve Verhoeven -afkomstig van Oranje-Rood- als eerste doelvrouw aangetrokken, aangezien Celine Schoenmakers definitief lijkt te zijn gestopt met tophockey. Ook de begeleiding is nieuw. Trainer-coach Mark Dekker is naar streekgenoot MOP vertrokken. De zéér ervaren Eric van der Pol(48), die wordt bijgestaan door Joep van der Coelen, is zijn vervanger.

Zondagmiddag speelt Were Di de eerste competitiewedstrijd, thuis tegen Groningen. Een duel dat voor de Tilburgers gelijk een interessante graadmeter is.