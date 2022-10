De vloek van Dankers en Timmermans is bij HC Tilburg eindelijk verdreven: ‘Ik dacht daar gaan we weer’

Uitgerekend in het kampioensduel met Leonidas verloor HC Tilburg de enige wedstrijd na de winterstop. ,,Ik dacht echt: daar gaan we weer”, zegt de 24-jarige Dankers, die ondertussen haar lasagne heeft opgegeten. ,,Is dit nu echt de vloek die op ons rust?”



Dit behoeft uitleg. In de jeugd van Oranje Zwart speelden Dankers en Timmermans regelmatig om de landstitel. ,,We strandden vaak in de halve”, herinnert de 24-jarige middenvelder zich nog. Ook nu ging het kampioenschap aan hen voorbij.



Het lukte alsnog door Oranje-Rood over drie duels, die telkens in shoot-outs eindigden, te kloppen. Dankers glundert. ,,Dit was echt zó bizar. Ik kan mij eigenlijk niet veel meer van die dag herinneren want je leeft in zo’n waas.” Haar vriendin knikt instemmend. ,,Ik was echt helemaal gesloopt, moest dagen bijkomen.”