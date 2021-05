De Vuelta houdt woord en doet Brabant aan: ‘Mooi dat het nu toch gaat gebeuren’

Danny van Poppel (27) heeft zijn hand al opgestoken. ,,Zet mij bij de ploeg alvast maar op de longlist”, zegt de Brabantse sprinter van de Belgische formatie Intermarché Wanty over de unieke gelegenheid om volgend jaar een grote ronde in zijn Brabantse achtertuin te kunnen rijden. ,,Koersen over de wegen waarop je normaal traint is bijzonder”, verduidelijkt de man die in 2015 al eens een rit won in de Vuelta.