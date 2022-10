De weg naar de Champions League vrouwenfinale in Eindhoven begint met Van de Donk tegenover Miedema

Debutant Toine Dekkers vol ambitie bij SIS Schoonmaak

In de DKM Tools League was er een dubbelprogramma en SIS Schoonmaak leed tegen J&F Auto’s/New Jorissen een zeldzame 3-5 nederlaag. In Uden speelde nieuweling Toine Dekkers (49) zaterdag een opvallende rol. De Veghelnaar stond na 4 beurten met 20-2 al aan de helft van zijn caramboles.

16 oktober