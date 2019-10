De weg naar de Spelen is vooral hobbelig voor Kim Dillen

Dochter Laurenne is een vrolijke meid. Met veel plezier trekt ze de keukenkastjes leeg. Kim Dillen ziet het in alle rust aan, zolang het alleen plastic is dat op de vloer klettert. ,,Ik moet het loslaten”, zegt de atlete over de kunst om over een bumpy road richting de Olympische Spelen te gaan. ,,Ik kan me wel overal druk om maken, ik kan toch alleen maar afwachten wat er gebeurt”, zegt ze over alle hobbels die moeten worden genomen.