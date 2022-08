De wereldburger die uitgroeide tot Nederlands beste volleyballer verwacht veel van WK: ‘Dat is toch wat je wil?’

Hij had de teleurstelling van de verloren play-offs in de Italiaanse competitie nog niet eens verwerkt, of Nimir Abdelaziz zat alweer in een vliegtuig richting Teheran. In de Iraanse hoofdstad ontbrak het de topvolleyballer aan niets; tijdens de Aziatische clubkampioenschappen kijken de puissant rijke eigenaren niet op een euro - of in dit geval een rial - meer of minder. Abdelaziz grijnst: ,,Hoe we daar werden onthaald... Iedereen kent je en kijkt tegen je op. Verder kan ik er wel mooi omheen lullen, maar dé reden dat ik daar naartoe ben gegaan, is om te cashen.”