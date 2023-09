De werkelijkheid is voor De Sévaux nog mooier dan de droom, de jeugd doet het bij winnend HC Tilburg

Als kleine jongen droomde Sjoerd de Sévaux van spelen in het eerste team van HC Tilburg. Zondagmiddag kwam die droom uit en de werkelijkheid bleek nog mooier dan zijn gedachten van toen. Ruim tien minuten voor tijd scoorde de 18-jarige de winnende 2-3, op aangeven van Storm Popelier. Dat zijn treffer zoveel waarde had, was mede te danken aan doelman Sander van Berkel. Hij verrichtte een redding bij een strafcorner in de slotminuut. De gasten maakten het zichzelf onnodig lastig.

,,Het is leuk en fijn om zo het seizoen te kunnen beginnen”, zegt de aanvaller over het resultaat. ,,Alleen kunnen we qua spel beter. We moeten in een hoger tempo spelen.” Omdat HC Tilburg efficiënt met de kansen omging, was het toch voldoende om te winnen. Daar had De Sévaux met zijn doelpunt een belangrijk aandeel in. Hij kwam goed voor zijn man om een voorzet van Popelier binnen te werken.

Spits geworden

Zo kende de doelpuntenmaker een mooie rentree bij de Tilburgse ploeg. Twee jaar terug maakte hij de overstap om in Eindhoven bij de A-jeugd van Oranje-Rood te gaan spelen. ,,Dat was een stap hogerop. We speelden daar wel landelijk. Uiteindelijk hebben we de play-offs gehaald en één keer de finale van het NK. Ook ben ik daar spits geworden. Bij Tilburg speelde ik daarvoor op het middenveld of in de verdediging.”

Al is het positief dat we ten opzichte van vorig jaar onze kansen nu wel afmaken Dennis Dijkshoorn, HC TIlburg

Bij de Eindhovense ploeg kon hij meetrainen bij het eerste en spelen bij het tweede. ,,Maar bij Tilburg kan ik meer minuten maken en ervaring opdoen. Toen ik hier wegging, hebben we afgesproken contact te houden. Het niveau bij Oranje-Rood is te hoog en daar zou ik niet veel spelen. Hier kan ik in het eerste spelen en dat was een droom die ik al als kleine jongen had.” Hij begon zo’n tien jaar geleden in zijn woonplaats Goirle bij MHC Goirle, voordat hij de overstap maakte naar HC Tilburg.

Sportschool

De tiener merkte wel het verschil tussen hockeyen bij de junioren en senioren. ,,Het is een stapje hoger. Zo ligt het tempo hoger en is de tegenstander fysiek sterker. Ik moet dus naar de sportschool. Het is werken binnen en buiten de lijnen.” Ook traint hij één keer vaker dan hij deed in de jeugd van Oranje-Rood. En dat combineert hij met een fulltime baan bij een torenkraanbedrijf.

In zijn eerste competitieduel in het ‘grote mannenhockey’ gingen de Tilburgers goed van start. Binnen een halve minuut kwam de ploeg op voorsprong dankzij Teun van Pelt. ,,Het klinkt raar, maar dat was een nadeel”, zegt coach Dennis Dijkshoorn. ,,Natuurlijk ben ik blij dat we op voorsprong stonden, maar we gingen net een tempo te laag spelen. We gingen mee in hun spel en er kwam bij ons niet uit wat erin zit. Met een hoger tempo creëren we veel meer. Al is het positief dat we ten opzichte van vorig jaar onze kansen nu wel afmaken.”

Na balverlies kwam Gooische er snel uit en de thuisploeg was gevaarlijk uit strafcorners. Daarmee kwam de thuisploeg zowel in het eerste als tweede kwart langszij. Een derde keer lukte dat niet, maar ondanks de zege zag Dijkshoorn verbeterpunten. ,,We moeten het beter uitspelen, voor hetzelfde geld wordt het nog gelijk. Nu is het een positieve les.”

