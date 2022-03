De Wolf naar podium in MX2 Lombardije

In de tweede GP van het seizoen bleek Jago Geerts de allersterkste in de MX2-klasse. De Vlaamse zandspecialist nam met twee zeges bovendien de leiding in het WK klassement over van Simon Längenfelder, die een mindere eerste race kende, maar in de tweede race vanaf P12 hard naar voren reed. De Duitser reed in de laatste paar bochten van de manche zelfs Kay de Wolf nog voorbij voor P2, waarna de twee elkaar raakten en de 17-jarige Nederlander terugviel naar P4. Het kostte De Wolf bijna nog een podiumplek. Ook Roan van de Moosdijk deed het aardig in de eerste race, toen hij vijfde werd. In de tweede manche werd de Eindhovenaar na een slechte start vijftiende.