De zege die van Servais Knaven een bekende Nederlander maakte: 'Je kunt Tourritten winnen, maar er is maar één Parijs-Roubaix’

uitschakeling dreigt Even slikken vóór en na de wedstrijd van Trappers: ‘Dit is finale-waar­dig’

Het was twee keer slikken voor de Trappers-fans gistermiddag. Natuurlijk nadat Memmingen Indians (weer) in overtime had gewonnen. Maar ook vlak vóór de zinderende play-offwedstrijd was er een natte-ogen-momentje.

4 april