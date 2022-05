De zwanenzang van HC Den Bosch-trainer Eric Verboom: ‘Moeilijk om dit prachtige project achter te laten’

Of hij zondagmiddag een traantje gaat laten, na het thuisduel met Amsterdam? ,,Ik hoop het niet”, vertelt Eric Verboom lachend, terwijl hij vanaf het zonovergoten terras mijmerend uitkijkt over het hoofdveld van HC Den Bosch. Hij neemt een slok uit zijn fles water en grinnikt eens. ,,Maar ik denk het wel, haha. En daar schaam ik me totaal niet voor.” Hij is een emotioneel hockeydier, dat weten de mensen om hem heen - de spelers van Den Bosch voorop - maar al te goed. ,,Dat het hier na acht jaar ophoudt... Dat doet me wel wat.”