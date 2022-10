Debutant Ömer Karakurt presteert prima bij remise Cues&Darts/Xtreme

De marge bleef negentien caramboles: 40-21 (26). Wesley de Jaeger kon een 19-12 voorsprong tegen Joey de Kok niet verzilveren. De bezoeker zegevierde via 32-40 na 27 pogingen. De 30-jarige Ömer Karakurt ging als een raket van start en leidde bij de pauze tegen Glenn Hofman met 22-4 na slechts vijf beurten. Even later had hij bij 38-23 een vijftal beurten nodig voor de laatste twee caramboles. De 40-26 (20) uitslag leverde nog altijd een prima 2.000 moyenne op.

Zijn hoogste serie was tien. ,,Het is voor het eerst dat ik in de Nederlandse competitie speel”, aldus Ömer Karakurt. ,,In dit land ben ik bekend met Veghel omdat ik daar actief was met de world cup. Ook kom ik in de competities van Turkije en Duitsland uit. Driebanden is mijn beroep. Ik heb een biljartcentrum in Sinop en geef les aan junioren. Bij de jeugd won ik onder andere het EK driebanden en behaalde zilver op het WK.” Karakurt: ,,Over mijn partij ben ik zeer tevreden. De eerste helft was heel goed. Het tweede gedeelte bleek moeilijker met lastige posities. Ik ben blij en houd van de supporters hier.” Zijn kopman Robinson Morales werd gedubbeld door Jeffrey Jorissen: 20-40 (25). Na drie duels heeft Cues&Darts twee punten.