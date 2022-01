Debuterende goalie Jowin Ansems blijft overeind bij winnend Trappers

Trap­pers-goa­lie Ruud Leeu­westeijn: ‘Ik heb veel geleerd van Ian. Zonde dat hij niet verder kon’

Nu Ian Meierdres vanwege fysieke malheur onlangs plots zijn carrière moest beëindigen, is Ruud Leeuwesteijn de onbetwiste nummer 1 in het doel van Tilburg Trappers. Hoe voelt hij zich in die rol?

17 december