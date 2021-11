Debuut Delmée bij Oranje: ‘Ik moet mij ook weer gaan bewijzen’

Jeroen Delmée beleeft vanavond (18.30 uur) zijn officiële debuut als bondscoach van de Nederlandse hockeyers. Het verfriste Oranje speelt zonder publiek tegen olympisch en wereldkampioen België in de Pro League, in het Wagener Stadion in Amstelveen, als startschot richting olympisch goud over drie jaar in Parijs.

Hoe belangrijk is de Pro League? Nederland is al gekwalificeerd voor het WK in India, begin 2023, dankzij EK-goud.

,,We spelen het hele jaar door topwedstrijden. Met de nieuwe ploeg die we zijn, moeten we dit soort duels gaan spelen. Wat hebben we in huis, waar staan we? Ik heb nu werkelijk geen idee. Daar is de Pro League goed voor. En je speelt natuurlijk voor die titel en de beker aan het einde van de rit. Dat maakt het nog mooier. Wij kijken er naar uit.”

Je bent nu twaalf weken bondscoach. Na de vroege uitschakeling op de Olympische Spelen van Tokio (kwartfinales) is flink gereorganiseerd en (voorlopig) van 1605 interlands afscheid genomen. Wat merk je binnen de selectie?

,,Dat er veel plezier in de groep zit. Ik voel urgentie richting het Nederlands elftal en die was er niet altijd meer. Met de hiërarchie zijn we nog niet bezig. Alles ligt open en zo trainen we ook. Het gaat om genieten en je stinkende best doen. De nieuwe jongens zullen hun kans moeten grijpen, want ten opzichte van de selectie in Tokio ontbreken negen jongens (vijf gestopt en vier in de wachtkamer voor bedenktijd, red.).”

Je hebt vijf jaar bij HC Tilburg en vier jaar in Frankrijk met modale hockeyers gewerkt en nu met de besten van Nederland. Genieten?

,,Bij HC Tilburg en Frankrijk genoot ik ook, maar op een andere manier. Wat je hier op de training voorbij ziet komen, is van hoog niveau. De snelheid, de kracht van de spelers, dat is niet eerlijk om te vergelijken maar de uitdaging is net zo groot.”

Is dit je droombaan?

,,Nee, en misschien ben ik daarin iets te rationeel. Als dit mijn droombaan zou zijn en het eindigt, dan heb ik nergens meer om van te dromen. Ik wil gewoon het maximale eruit halen, op clubniveau of als bondscoach. Dat maakt dit werk zo mooi.”

Bij HC Tilburg was je altijd rechtlijnig en duidelijk. Neem je dat mee?

,,Ja, daarin ben ik niet anders. In de evaluatiegesprekken die ik met spelers heb gevoerd, kwam het woord ‘duidelijkheid’ heel vaak naar voren. Bij mij is het ook what you see is what you get. Ik heb geen dubbele agenda. De jongens weten waar ze met mij aan toe zijn. Daar reageren ze prettig op.”

Zelf speelde je 401 interlands. Kijken sommigen tegen jou op?

,,Sommige jongens kennen mij niet als speler. Dat is alweer zo lang geleden en vind ik niet zo belangrijk. Als goede speler ben je niet automatisch een goede coach. De naam is net zoveel waard als het verhaal dat je verkondigt. Ook ik moet mij bij Oranje weer gaan bewijzen.”