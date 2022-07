Deelname van Boekelse BMX-er Judy Baauw aan WK is onzeker

Baauw won vorig jaar nog een zilveren medaille bij het WK dat in 2021 op de baan op Papendal werd gehouden. ,,Mijn hand is ook gekneusd. Mijn duim doet gelukkig niet zo’n pijn. Het gaat tot nu toe elke dag een stukje beter. Ik wil vanavond tijdens de trainingen op de baan toch een stukje proberen te fietsen. Nu zijn alle hobbeltjes en stoeprandjes nog pijnlijk. Als ik het gevoel heb dat ik de finale zondag ondanks allerlei maatregelen zoals een mindere bandenspanning niet kan halen trek ik me terug. Dan ga ik naar huis en kies ik voor mijn herstel. aldus Baauw donderdagochtend. ,,Vanavond gaan we het zien.”

Baauw is normaal gesproken zeker bij WK’s in vorm. In Bakoe won ze in 2018 brons, in Zolder in 2019 werd ze vierde in de finale en vorig jaar op Papendal zelfs tweede. ,,De druk is nu heel anders”, aldus de Boekelse. ,,Het herstel van hand en duim zorgen ook voor een soort van afleiding. Ik ben benieuwd of ik nog genoeg dagen heb. Maar ik wil hier straks in Frankrijk niet voor spek en bonen meedoen.”