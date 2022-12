Deelnemen aan de Dakar Rally heeft een fors prijskaartje: ‘Dat is bijna een grotere uitdaging dan naar de finish rijden’

Brabantse handbal­lers overwinnen heimwee in Zweden: ‘Het is ook al een jaar geleden dat ik thuis ben geweest’

Sinds de komst van Lianne van Sleeuwen (22) uit Boekel telt de Zweedse competitie dit seizoen niet één maar twee Brabantse handbalsters. Want de Helmondse Kalia Klomp (23) speelt alweer twee jaar in het Scandinavische handballand. Een gesprek over heimwee, het missen van Brabant en een leven als handbalprof.

