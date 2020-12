Delaney Hessels maakt winnende goal voor Trappers: ‘Maar het werd nog spannend’

Trap­pers-directeur Van Baast: ‘Weer thuis spelen en trainen, dat zou super zijn’

9 december Het ziet er naar uit dat de spelers van Tilburg Trappers binnenkort weer thuis kunnen spelen en kunnen trainen in Stappegoor. Het nieuws dat topsportcompetities vanaf 17 december mogen worden hervat, is goed ontvangen in Tilburg.