Den Bosch basketbalhoofdstad van Europa? Heroes gaat ervoor!

Nederlaag Donar brengt Heroes Den Bosch ronde verder in FIBA Europe Cup

28 januari Heroes Den Bosch is zeker van een plaats bij de laatste zestien in de FIBA Europe Cup. Door de nederlaag van Donar Groningen, donderdagavond in De Maaspoort tegen het Russische BC Parma Perm (81-93), eindigt de Bossche ploeg in elk geval bij de eerste twee in groep F.