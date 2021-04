Den Bosch na shoot-outs naar de finale van de EHL

MXGP Oss verplaatst naar 18 juli

31 maart Op de nieuwe kalender van het WK motorcross staat de MXGP in Oss gepland voor zondag 18 juli. De bedoeling was dat het WK 2021 met Pinksteren van start zou gaan met de Nederlandse GP, maar door alle coronabeperkingen is de kalender op de schop gegaan.