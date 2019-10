Derby tussen The Dukes en Oisterwijk Oysters is geen moment spannend

De thuisploeg kwam al snel op voorsprong dankzij Bart Mommers. De 25-jarige was niet de houden door de gasten. Hij drukte in het eerste kwartier twee try’s. Omdat aanvoerder Maarten van Osch beide conversies tussen de palen trapte was de stand 14-0. In het vervolg van de eerste helft liep The Dukes steeds verder weg, dankzij nog een try van Mommers, drie try’s van Corne Lindeque, een try van Gyan van den Bogert en eentje van Lex Janssen. Omdat Van Osch ook nog vier conversies tussen de palen schoot was de ruststand: 52-0.