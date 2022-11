Derde nederlaag op rij voor Tilburg Trappers: ‘Ik weet waar de problemen zitten’

Een duik in de resultaten van de afgelopen seizoenen leverde het volgende op: in de play-offs van afgelopen seizoen tegen Memmingen, in het slot van de reguliere competitie, eind 2020 en in januari 2017. Nee, van Trappers kan niet gezegd worden dat het vaak een reeks van drie nederlagen moet incasseren.

Bij het voorleggen van die statistiek kon hoofdcoach Mason daar niet zo veel mee. ,,Het zegt mij niet zoveel, want ik weet waar onze problemen zitten”, zei hij vanuit de spelersbus op weg naar huis. ,,Ik weet ook dat deze ploeg goed genoeg is om de play-offs te halen. Anderen doet het misschien wel iets, mij doet het niks. Al vind ik verliezen nooit leuk.”

Quote We moeten iets gretiger zijn rond de goal en minder gretig in het pakken van straffen. Dit is geen recept voor succes Doug Mason, hoofdcoach Tilburg Trappers

Na nederlagen tegen Hannover Scorpions (4-9 en 5-1) won ook Black Dragons Erfurt van Trappers. Na overtime. De stelregel van Mason is dit seizoen dat zijn ploeg maximaal acht strafminuten pakt per wedstrijd. In Erfurt waren dat er 45, waarvan één game misconduct (Diego Hofland), een straf van vijf minuten en tien kleine straffen van twee minuten. Hofland moest vroegtijdig vertrekken, omdat hij zijn opponent met een knie wilde uitschakelen, luidde de verklaring van Mason. De aanvaller zal zondag tegen Hannover Indians ontbreken.

Diego Hofland geschorst

De straffen baarden Mason wel zorgen. Hij zag dat ook als een van de oorzaken voor de nederlaag. ,,Hoe goed of slecht een team ook is: als jij achttien minuten met een man minder speelt, dan breekt jou dat op een gegeven moment op. Dat is een derde van een wedstrijd.” Herhalend met stemverheffing: ,,Een derde!”

Ook miste Trappers veel kansen. Volgens de website van de bond was de schotenverhouding: 44-46. ,,We konden echt met drie of vier doelpunten verschil winnen”, stelde de Trappers-coach. ,,We moeten iets gretiger zijn rond de goal en minder gretig in het pakken van straffen. Dit is geen recept voor succes.”

Scoreverloop: 3. Ranger 1-0, 26. Van Gorp 1-1, 53. Wunderlich (pp) 2-1, 55. Virtanen 2-2, 65. Ranger 3-2.

Assists: Richards (2x), D. Hessels en Vogelaar

Schoten: 44-46

Strafminuten: 12-45

Toeschouwers: 551

En dat bleek ook in Erfurt, waar Black Dragons binnen drie minuten leidde dankzij Alexandre Ranger. In de tweede periode maakte captain Kilian van Gorp gelijk, waarna het venijn in het slot van de wedstrijd zat. Eric Wunderlich maakte een powerplaygoal, maar al snel drukte Mikko Virtanen de euforie de kop in met de gelijkmaker: 2-2. Overtime dus. Wie scoorde ging er met het bonuspunt vandoor. Ranger maakte 46 tellen voor tijd de winnende voor de thuisploeg: 3-2.

Volledig scherm Diego Hofland kreeg een game misconduct in Erfurt en is het volgende duel geschorst. Dit is archiefbeeld. © Pix4Profs / Joris Knapen

Ellenlange busreizen

Trappers stapte dus met één punt de bus in voor een reis terug van zo’n negen uur. Zondag komt Hannover Indians naar Stappegoor voor de eerste thuiswedstrijd in een serie van vijf. ,,Daar ben ik heel blij mee”, zei Mason. ,,Ik ga het echt niet als excuus gebruiken, maar de vele en lange uitwedstrijden in korte tijd gaan je op een gegeven moment opbreken.”

Hij toonde respect voor zijn ijshockeyers. ,,Ze werken allemaal naast het ijshockey, wij zijn daarin de enige ploeg in de Oberliga. Nu kunnen de jongens in de komende twee weken weer hun ritme vinden.” Dat moet uiteindelijk ook weer gaan leiden tot overwinningen.

Stand aan kop in Oberliga:

1. Hannover Scorpions: 17-45 punten (2.65 punten per wedstrijd)

2. Crocodiles Hamburg 17-39 punten (2.29 ppw)

3. Herner EV 16-36 punten (2.25 ppw)

4. Hannover Indians 15-32 punten (2.13 ppw)

5. Icefighters Leipzig 18-32 punten (1.78 ppw)

6. Tilburg Trappers 16-30 punten (1.94 ppw)