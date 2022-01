‘Deze finaleplaats maakt een hoop goed voor mij’

Een doelstelling? Nee, daar is voor het seizoen niet over gesproken bij Hurley, zegt Lieke van Wijk met een lach. Zaalhockey is bij Hurley facultatief, de club heeft er ook geen rijke geschiedenis in. Dus stopte het aantal aanmeldingen bij zeven, terwijl in een zaalwedstrijd zes speelsters op het veld moeten staan.

Van Wijk speelt al negen jaar voor het Nederlands zaalteam en is veruit de meest ervaren speelster in de smalle selectie van Hurley. Bovendien moest haar club door blessures, corona en quarantaines dit seizoen vaak een beroep doen op jeugdspeelsters. Op papier kun je dus moeilijk spreken van een kampioensteam. Toch is Hurley dit jaar de best presterende ploeg in de zaal.

,,Het heeft ons juist heel sterk gemaakt dat we met zijn klein groepje waren”, vertelt Van Wijk over het succes. ,,We hebben afgesproken dat onze kracht moest worden dat iedereen op elke positie kan spelen. We moesten het met z’n zevenen doen, hockeyen als één groot front, met zijn allen verdedigen en aanvallen. Dat is van begin af aan gelukt.”

Uithangbord

Met zeventien goals - vooral uit strafcorners - is Van Wijk het uithangbord bij de Amsterdammers. Maar lange tijd was het de vraag of het zaalseizoen wel zou halen. Door een knieblessure miste ze de hele eerste seizoenshelft op het veld en was deelname aan het zaalseizoen een race tegen de klok. ,,Het is echt twijfelachtig geweest of ik het zou redden” De gedachte aan een EK en WK met Oranje hielp haar aan een doel, maar die toernooien werden recent afgelast door corona. ,,Enorm balen”, zegt ze. ,,Daarom ben ik ook zo blij dat we met Hurley dit mooie jaar hebben. Het maakt een hoop goed dat we nu in de finale staan.”

Volledig scherm Lieke van Wijk (Hurley) heeft gescoord. © Koen Suyk

Maar het is zeker niet ‘haar’ finaleplaats, haast de Udenhoutse zich te zeggen. ,,Ik heb relatief veel goals gemaakt, maar er zijn andere meiden die ook goede dingen hebben toegevoegd en zich geweldig hebben ontwikkeld. Ook de A’tjes en B’tjes. Dat vind ik echt mooi om te zien.”

En: juist in lastige situaties ziet Van Wijk dat iedereen nog nét wat harder werkt voor elkaar. Dat bleek bijvoorbeeld toen keeper Marith Krutzen al vroeg in het seizoen haar kruisbanden scheurde. Omdat er geen wisselkeeper was, speelde Hurley tegen Laren al na twee minuten zonder doelvrouw. ,,Daarna bleek dat we ook niet veel opties hadden”, zegt Van Wijk. ,,Onze eerste veldkeeper was niet beschikbaar, net als keepers uit de jeugd.”

Dus kwam het aan op creativiteit: een week lang hield Hurley geheim dat ze de volgende speelronde (twee wedstrijden) zonder keeper zouden spelen, puur voor het verrassingselement. Uiteindelijk speelde Van Wijks club bijna drie volledige wedstrijden – bij elkaar opgeteld twee uur – zonder doelvrouw. Toch was er drie keer winst. ,,We waren goed voorbereid en wisten precies wat we moesten doen. Het gaf ons vooral heel veel energie om zo te spelen. Het voelde eigenlijk heel erg lekker”, verklaart Van Wijk. ,,Het is ook best moeilijk om tegen zes veldspelers te staan, want je bent als tegenstander continu in ondertal. We werden ook nauwelijks onder druk gezet.”

Den Bosch

Een ploeg die zo’n situatie tot een goed einde brengt, is in staat ver te komen. Hurley plaatste zich dan ook als eerste voor de play-offs om de landstitel en versloeg zondag in de halve finale na shoot-outs HDM.

De tegenstander in de finale morgen, Den Bosch, werd dit seizoen ook al eens verslagen door Hurley. Maar dat zegt volgens Van Wijk niets. ,,Den Bosch is goed in finales spelen, daar kunnen zij echt in shinen. En ze zijn onder Marieke Dijkstra ook echt gegroeid in de zaal. Het zal dus een heel andere wedstrijd worden. Maar wij laten al het hele seizoen zien goed te zijn. We zullen er klaar voor zijn.”