Dick Jaspers gaat voor nieuw team in Uden biljarten

Lieke Hulsen na 16 jaar exit bij HC Den Bosch: ‘Dit is kneiter­hard’

13 mei Lieke Hulsen (30) was zelf nog graag doorgegaan bij HC Den Bosch, de club waar ze zestien jaar hockeyde waarvan elf in het eerste team. Maar onlangs kreeg ze te horen dat haar contract niet wordt verlengd. ,,Ze zeiden: topsport is hard. Maar dit is kneiterhard”.