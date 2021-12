Dick Jaspers hoopt zijn overleden vader te eren met zijn vijfde wereldtitel: ‘Hij was mijn grootste fan’

column ‘Voetbal­hart van Ihattaren moet in die villa in Tilburg toch gaan kloppen’

Een nieuwe zaakwaarnemer, een nieuwe personal coach en nu ruim 1 miljoen voor een villa in Tilburg - als Mohamed Ihattaren nog van zich laat horen gaat het slechts over bijzaken. De voetballer in hem is vervaagd tot een silhouet waarin we alleen zijn gratie herkennen.

27 november