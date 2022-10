Dick Jaspers staat na superstart tegen Eddy Merckx in de halve finales bij World Cup Veghel

De vrijdag begon met de 1/8ste finales, waarvoor twee Nederlanders zich wisten te plaatsen. Voor Hagenaar Jeffrey Jorissen, met een wildcard toegelaten tot het toernooi, betekende dit het eindpunt. Hij moest zijn meerdere erkennen in de Koreaan Haneg Jik Kim: 30-50 in respectievelijk 21 en 22 beurten (er is geen nabeurt).

Wereldkampioen Dick Jaspers uit Sint Willebrord was het hoofdtoernooi donderdag begonnen met een nederlaag in de groepsfase, maar hij had geen moeite met de Vietnamees Duc Anh Chien: 50-21 in 22 en 21 beurten.

Nooit in de buurt

In de kwartffinale kwam Jaspers tegenover de Belg Eddy Merckx te staan. De Nederlander schoot uit de startblokken en nam een 14-0 voorsprong en de pauze ging in bij 26-2. Merckx kwam nog wel terug, maar nooit meer in de buurt van Jaspers, die met 50-23 (23 om 22 beurten) won. Zijn tegenstander wordt Choong Bok Lee, die zich in het Koreaanse onderonsje met Haeng Jik Kim nipt de sterkste toonde: 50-47 (37 beurten).

Sanchez en Blomdahl

Eerder op de avond hadden de wereldtoppers Daniel Sanchez en Torbjörn Blomdahl zich al bij de laatste vier geschaard. De Spanjaard Sanchez, de toernooiwinnaar van vorig jaar, versloeg de Turk Murat Coklu (50-21 in 17/16 beurten), de Zweed Torbjörn Blomdahl won van de Turk Semih Sayginer, die een serie van 13 caramboles produceerde (50-40 in 24/23 beurten).

Halve finales

De halve finales staan zaterdag om 12.00 (Sanchez - Blomdahl) en 14.00 uur (Jaspers - Lee) op het programma, de finale begint om 17.00 uur. Voor de toernooiwinnaar ligt een cheque van 16.000 euro klaar en een karrevracht aan punten voor de wereldranglijst.