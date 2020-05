Directeur Arink op weg naar de uitgang bij Trappers

Officieel is Arink nog in dienst bij Trappers, zo laat voorzitter Gert-Jan van den Nieuwenhoff desgevraagd weten. Verder zegt hij geen uitspraken te willen doen over individuele werknemers bij de club. Een andere beleidsbepaler laat weten ‘niks te mogen zeggen’. Arink zelf laat via een appje weten dat hij ‘even niets kan, mag en wil zeggen’. Op zijn sociale media heeft hij alle verwijzingen naar Tilburg Trappers inmiddels verwijderd.

Dagelijkse leiding

De 56-jarige marketingdeskundige Arink werd per 1 augustus 2019 aangesteld als algemeen directeur van Trappers, dat kort daarvoor z'n organisatiestructuur had gewijzigd. De dagelijkse leiding lag niet langer in handen van de voorzitter, maar van de directeur. Van den Nieuwenhoff liet bij de aanstelling van Arink weten dat hij de beste kandidaat was ‘omdat Gerard een ervaren manager is en een bekende in het Tilburgse. We hebben als bestuur het volste vertrouwen dat hij de juiste man is om de organisatie te gaan leiden in deze nieuwe fase.’