‘Disney-film’ met hockeyers van Berkel-Enschot in de hoofdrol wacht op een mooi eind

Slechts één punt behaalden de mannen van Berkel-Enschot in de eerste seizoenshelft in de eerste klasse D. Niet gek, want het team zou eigenlijk het vijfde zijn. Na de winterstop was de progressie zichtbaar. Zondag kan in de laatste speelronde alsnog handhaving worden gerealiseerd.

De selectie van Berkel-Enschot liep compleet leeg na de degradatie uit de overgangsklasse afgelopen seizoen. Kort voor de seizoenstart was er geen eerste team. Daarom vroeg de club aan het vijfde of zij niet het vaandelteam wilden worden. De ploeg bestond uit jongens van tussen de 18 en 27 jaar, van wie een aantal weleens in een eerste elftal had gespeeld, maar anderen nog nooit.

,,We zijn een vriendenteam”, legt aanvoerder Niklas Rasenberg uit. ,,Iedereen speelde in de jeugd van Berkel-Enschot. Sommigen kwamen in hun studententijd op andere plekken terecht. We kwamen terug om gezellig samen in het vijfde te gaan spelen.” Zelf speelde de 25-jarige enige tijd in het eerste, maar stopte toen hij in Utrecht ging studeren.

Raar verhaal

Het team zag de kans om het eerste te worden als een mooie uitdaging. ,,We hebben niet veel te verliezen. In plaats van negen uur op zondagochtend op een zandveld tegen Oranje-Rood-16 spelen we nu in de middag met veel meer publiek langs de lijn. Al is het best een raar verhaal. Toen ik als jonge jongen in het eerste kwam, moest je je bewijzen en blij zijn als je een paar minuten kon hockeyen. Er zat hiërarchie in het team. Nu staan er jongens in die hiervoor nooit in een eerste team speelden.”

Vol vertrouwen werd er aan het seizoen begonnen. ,,We dachten in de top vijf, middenmoot mee te kunnen doen.” Maar de eerste twee duels gingen met 8-2 en 0-6 verloren. ,,We werden met onze neus op de feiten gedrukt. Je moet ook eerlijk zijn. Vorig seizoen trainden we één keer in de week, speelden we soms duels met acht man. Het kost tijd om ingespeeld te raken en op niveau te komen.”

All Stars

Dat zag ook coach Stefan Duyf, hij staat samen met Koert Tak voor de groep. ,,Het leek soms op All Stars.” Duyf woont in het dorp en werkte in het verleden op hoger niveau bij Push en in de hoofdklasse bij de vrouwen van Oranje-Rood. ,,Ze zijn meer voor de sport gaan leven. In het begin gingen ze op zaterdag tot half vijf op stap. Dan moet je niet raar opkijken dat je op zondag niet zeventig minuten kunt blijven rennen. Dat is veranderd. Al liggen ze niet om tien uur in bed met een Cola Zero.”

In de eerste seizoenshelft haalde Berkel-Enschot slechts één punt. Na de winterstop won de ploeg onder andere van kampioen HOD. Op de laatste speeldag is handhaving nog mogelijk. Daarvoor moet minimaal eenzelfde resultaat als concurrent Hopbel worden gehaald. ,,Ze hebben er hard voor geknokt, het is net een Disney-film”, merkt de coach op. Berkel-Enschot sluit het seizoen zondag af met een uitwedstrijd bij MEP.