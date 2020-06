Dockier verlaat HC Den Bosch voor Pinoké

Dammend Tilburg verliest nipt online ‘Europa Cup-finale’

21 juni Online dammen bestaat al lang, maar pas sinds de coronacrisis wordt de discipline -bij een gebrek aan beter- serieus genomen. Met de PC Best Cup, een soort Europa Cup voor clubviertallen, als voornaamste uithangbord binnen de rapid-variant. Zaterdagavond was de ontknoping. Dammend Tilburg, dat verrassend de (dubbelrondige) eindstrijd had bereikt, kwam tegen Hijken net tekort om voor een daverende stunt te zorgen: 2-6 en 3-5.