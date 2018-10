Doelman Koopmans uit Oss krijgt moraal bij MVV: 'We waren toe aan zo'n opsteker'

Wie voor MVV gaat spelen, weet van tevoren dat het een seizoen zitvlees kweken wordt. In de bus, welteverstaan. ,,Dat is een van de dingen die anders is, inderdaad", zegt keeper Luuk Koopmans. ,,Van tevoren weet je dat je een paar flinke reizen gaat maken. Maar als we zoals zondag de punten pakken in Enschede, zijn het echt heerlijke kilometers. We hebben echt moraal gekregen van onze overwinning bij FC Twente en waren toe aan zo’n opsteker."