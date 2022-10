Doelpuntenmachine Tilburg Trappers draait op volle toeren: Krefelder EV vernederd met dubbele cijfers

Weer een monsterscore voor Tilburg Trappers. De ploeg van Doug Mason vernederde Krefelder EV (2-11) vooral in het derde kwart in een nagenoeg lege hal, waar ze voor de vijfde keer op rij wonnen.

Door Wout Fassbender



Veertig goals in vijf duels. De doelpuntenmachine van Trappers draait inmiddels op volle toeren. De ijshockeyers zetten monsteruitslagen neer in de afgelopen weken, zoals 14-3 tegen Diez-Limburg en 8-4 tegen Füchse Duisburg. Gisteravond moest Krefelder EV er dus aan geloven.

Dit duizelingwekkend aantal goals liet coach Mason niet meteen zweven. ,,Ik weet dat het niet zo blijft. Dan denk ik aan mijn vader en die zei altijd: ‘IJshockey is een gladde sport, want je speelt op ijs. Je weet daarom nooit wat er gaat gebeuren.’ Dit vind ik overigens nog altijd een prachtige uitspraak.” De Trappers-coach legde uit wat hij ermee bedoelde. ,,De ene keer gaat het goed en de andere keer niet. Wij zullen ook weer een fase krijgen dat we kansen gaan missen.”

Voorlopig gaat het goed met Trappers, dat vijf keer op rij won. Deze zegereeks stemde Mason tevreden. ,,De jongens beginnen langzaamaan te begrijpen waar we naartoe willen”, zei hij. ,,Voor tegenstanders is onze manier van spelen nog een verrassing. We hebben pas acht speelrondes gehad, maar als we ze straks voor de tweede keer tegenkomen dan zullen de teams zich beter voorbereiden en is ons spel geen verrassing meer. Dan wordt het interessant en ben ik benieuwd hoe zij het ons lastig gaan proberen te maken.”

Echt lastig kreeg Trappers het bij Krefelder EV niet, de hekkensluiter in de Oberliga Nord. Reno de Hondt zorgde voor een droomstart, maar daarna duurde het bijna een half uur totdat Ties van Soest de voorsprong verdubbelde. Trappers liep in de tweede periode uit naar 0-4 via de eerste treffer van Max Hermens en Jonne de Bonth.

Karakteristieken Scoreverloop: 3. De Hondt 0-1, 30. Van Soest 0-2, 35. Hermens 0-3, 39. De Bonth 0-4, 41. Muller 0-5, 42. Van Soest 0-6, 45. De Bonth 0-7, 46. De Hondt 0-8, 47. Nix 1-8, 54. Hermens 1-9, 57. Benes (pp2) 2-9, 58. Hofland 2-10, 59. Sills 2-11.

Doelpuntenmakers Trappers: De Hondt (2x), Hermens (2x), Van Soest (2x), De Bonth (2x), Hofland, Sills, Muller

Assists Trappers: Virtanen (4x), Stempher (2x), Timmer (2x), Van Oorschot (2x), De Bonth (2x), Vogelaar, Van Gorp, Sars, Hermens, Hessels, Hofland

Schotenverhouding: 22-43

Strafminuten: 2-14

Toeschouwers: 35

Pas in de derde periode kwam de doelpuntenmachine echt op gang; de Tilburgse ijshockeyers scoorden zeven keer, onder wie de van een blessure teruggekeerde Diego Hofland. Hoe kon het verschil in Krefeld in de laatste twintig minuten zo groot zijn? ,,Het komt ook doordat wij met vier lijnen spelen en agressief druk blijven geven op de puck. Dat kon Krefeld in de derde periode niet meer bijbenen", antwoordde Mason, die baalde van de zeven opgelopen straffen. ,,Dit kan niet goed blijven gaan. Hier moeten we aan gaan werken.” Eenmaal profiteerde de thuisploeg toen die twee man meer op het ijs had staan en scoorde in dubbele powerplay: 2-9, tien minuten eerder viel de 1-8.

Volledig scherm Doug Mason, coach van Tilburg Trappers © Pix4Profs / Jules van Iperen

Voor Trappers jammer dat bijna niemand (35 toeschouwers) zag hoe de dubbele cijfers werden gehaald, voor Krefelder EV juist een pretje. ,,Ach, je maakt je eigen plezier", zei Mason, die alvast vooruitblikte op het thuisduel met Moskitos Essen, waar de voormalig spelers Kevin en Mitch Bruijsten onder contract staan. ,,Ik hoop dat we dezelfde druk op de puck kunnen houden en verwacht dat we nog meer als team gaan opereren. Als dat steeds beter gaat, kan het nog een leuk seizoen worden.”

Stand aan kop in Oberliga Nord 1. Hannover Scorpions 8–24 punten (3,0 punten gemiddeld per wedstrijd)

2. Crocodiles Hamburg 8-20 (2,5 ppg)

3. Tilburg Trappers 8-19 (2,25 ppg)

4. Herner EV 9-20 (2,11 ppg)

5. IceFighters Leipzig 9-16 (1,78 ppg)