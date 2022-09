Domper voor Tilburgse kickbokser Tayfun Özcan: wereldtitelgevecht gaat niet door

Raymund Swertz zorgt met serie van 19 voor hoogtepunt bij zege SIS Schoonmaak

In de openingsronde van de DKM Tools League driebanden was Raymund Swertz uitblinker bij de 8-0 zege van regerend kampioen SIS Schoonmaak op promovendus Post Luchtkanalen. Swertz, woonachtig in Afferden, maakte zijn reeks van negentien al in de vijfde beurt. Daarmee werd de pauzestand 22-0 tegen Wilco van Wijk. ,,Mijn hoogste serie tot nu toe was veertien”, aldus de 34-jarige Limburger.

12 september