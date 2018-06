Domper voor Van Uitert in eerste race op Le Mans

De week begon nog zo voortvarend voor Van Uitert. Tijdens de eerste vrije training op woensdagavond zette de Dongenaar de achtste tijd neer, op anderhalve seconde van de nummer één. In de tweede vrije training op donderdagochtend kwam Van Uitert zelf niet in actie, door een incident van teamgenoot John Farano met de LMP3-wagen.

Pech

Al snel na de start van de eerste race moest Van Uitert de strijd staken. Weliswaar zette hij in de eerste twee rondes een veelbelovende tijd neer en klom van de dertiende naar de zesde plaats, maar daarna sloeg het noodlot toe. ,,De aandrijfas in de motor is waarschijnlijk gebroken”, zegt Van Uitert er zelf over. ,,Vette pech, heel jammer. We begonnen erg goed.” De eerste plaats was voor Kay van Berlo uit Veghel.