Doug Mason blijft bij Trappers kneden en ziet langzaam maar zeker verbetering

Medio oktober had Trappers het eerste onderlinge treffen met deze ploeg in Krefeld al met 11-2 gewonnen. Na een aantal lastige wedstrijden de afgelopen weken - met wisselende resultaten - was het voor de TIlburgers wel weer eens lekker om zich geen zorgen te hoeven maken over de uitkomst van de wedstrijd. Al was er even een schrikmomentje toen Krefeld direct na de 1-0 van Max Hermens de gelijkmaker binnenprikte (1-1).

Quote Ik laat beelden zien van Miko Virtanen, die wél de juiste keuzes op de juiste momenten maakt Coach Doug Mason

Maar Trappers zette zich daar overheen en behaalde een reguliere overwinning. ,,Het team wordt langzaam maar zeker volwassener”, constateerde coach Doug Mason. ,,Ik vraag dingen van ze die ze soms niet gewend waren, dus het duurt soms even voordat het er echt in zit. Ze moeten leren om puur voor het team te hockeyen. Ik heb met iedereen de beelden van de slotfase bij Hannover Indians bekeken. Niet om ze voor schut te zetten, maar om ze een spiegel voor te houden. We stonden drie minuten voor tijd met 1-3 voor, maar het werd nog 3-3. Sommige keuzes waren gewoon niet professioneel genoeg. Sommige jongens willen dan nog vanuit ons verdedigingsvak een mooie aanval gaan opzetten, terwijl die puck natuurlijk eerst ons vak uit moet. Dan laat ik ook beelden zien van Miko Virtanen, die op hoog niveau heeft gespeeld en wél altijd de juiste keuzes maakt op de juiste momenten.”

Sean Richards

Een van de spelers met wie Mason veel gesprekken voert, is de Canadese forward Sean RIchards, tegen Krefelder goed voor twee assists. Onlangs sloeg de coach de aanvaller een paar keer over met ijstijd om een signaal af te geven. ,,Dat was niet prettig”, aldus Richards. ,,Maar zo gaat het in topsport, dat moet ik accepteren en er lering uit trekken. De coach wil dat ik meer verdedigend werk doe dan ik gewend ben. En hij bepaalt hoe wij spelen, dus ik moet me aanpassen.”

,,Verstandige teksten”, vindt Mason als hij ermee geconfronteerd wordt. ,,Ik moet ook echt zeggen dat Sean de laatste wedstrijden meer voor het team speelt en minder voor het spektakel. Verantwoordelijker, prima dus. Daar moeten we met z'n allen naartoe als we succes willen hebben.”

Volledig scherm Sean Richards (nr 75) en coach Doug Mason (boven hem) voerden veel gesprekken de laatste weken. © Pix4Profs / Johan Wouters

Zondag gaat Trappers op bezoek bij Moskitos Essen, de ploeg van de voormalige Trappers-spelers Kevin en Mitch Bruijsten. De Tilburgers krijgen vlak over de grens ondersteuning van zo'n honderd Trappers-fans, die deze zondag eerst een wedstrijd in de DEL1 bezoeken en vervolgens hun eigen ploeg komen aanmoedigen in Essen.

Tilburg Trappers - Krefelder EV 6-2 (3-1, 2-1, 1-0). Scoreverloop: 5. Hermens 1-0,6. Stephens 1-1, 12. Van der Schuit 2-1, 16. Virtanen 3-1, 23. De Hondt 4-1, 27. De Hondt 5-1, 29. Nix 5-2, 45. Van der Schuit 6-2 (pp). Strafminuten: 4-2. Schoten op doel: 35-21. Toeschouwers: 2.404. Overige uitslagen: Black Dragons Erfurt - Hammer Eisbären 7-2, Hannover Indians - Diez Limburg 3-2, Saale Bulls Halle - Icefighters Leipzig 3-1, Moskitos Essen - Rostock Piranhas 5-3, Herforder EV - Hannover Scorpions 3-8. Stand bovenin: 1. Hannover Scorpions 26-72, 2. Crocodiles Hamburg 26-58, 3. Tilburg Trappers 26-52, 4. Hannover Indians 25-51, 5. Saale Bulls Halle 26-49, 6. Herner EV 23-46, 7. IceFighters Leipzig 26-44.