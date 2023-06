Doug Mason is ook volgend seizoen de coach van Tilburg Trappers

Doug Mason is ook komend seizoen coach van Tilburg Trappers. De 67-jarige Canadees heeft zijn contract met één jaar verlengd. Mason is sinds afgelopen jaar hoofdtrainer bij de Tilburgse ijshockeyers.

,,We zijn zeer tevreden over het eerste jaar en volgens mij zit er nog voldoende rek in onze samenwerking”, stelt Trappers-directeur Ruud van Baast. ,,We hebben samen mooie stappen gezet en dit willen we graag verder uitbouwen. Op naar nog meer en nog beter.”

Europese topcompetities

Mason kwam in de jaren zeventig vanuit Canada naar Tilburg om te ijshockeyen bij Trappers. Na zijn actieve carrière werd hij coach en werkte hij in Europese topcompetities. ,,Ik heb 25 jaar in het buitenland op het hoogste niveau mogen werken. Ik ben heel tevreden met wat ik gedaan heb. Maar ik ben net zo gemotiveerd voor de job in Tilburg als voor de kwart eeuw in Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk en Italië”, aldus Mason.

Spannend

In zijn eerste seizoen als eindverantwoordelijke zorgde Mason ervoor dat Trappers als derde het reguliere seizoen in de Oberliga Nord afsloot. De strijd om plaats twee tussen Tilburg en Halle bleef spannend tot de laatste competitiedag. Uiteindelijk gaf het betere doelsaldo (+15) van Saale Bulls de doorslag en wachtte voor de blauwgele brigade een confrontatie met EC Peiting in de eerste ronde van de play-offs. In vier duels rekenden de Tilburgse ijshockeyers af met de nummer zes uit de Oberliga Süd.

Routine en ervaring

De verschillen in de kwartfinale tegen Starbulls Rosenheim waren niet groot, maar na vier ontmoetingen met de latere Oberligakampioen was het seizoen 2022-2023 ten einde voor Trappers. ,,De routine en ervaring gaven de doorslag. De jongens mogen trots zijn op wat ze gepresteerd hebben. Het is jammer, maar verliezen hoort er ook bij. Daarbij is het geen schande om van deze tegenstander te verliezen. Het is écht een heel goed team’, analyseerde Mason de uitkomst van de best-of-five.