Doug Masons paradepaardje loopt nog stroef: ‘Dit is procentueel gezien mijn slechtste powerplay ooit’

Nog genoeg tijd voor hoofdcoach Mason om te schaven. ,,Ik experimenteer veel, maar als de play-offs beginnen moet ik wel weten welke spelers het best zijn in powerplay.” In zijn jaren als coach in de hoogste Duitse divisie (DEL) transformeerde hij zijn ploegen tot specialisten. ,,In één jaar met Iserlohn Roosters (2005-2006, red.) maakten wij 67 goals in 56 wedstrijden. Toen een record. Of dat nog zo is, weet ik niet. En in bijna alle seizoenen die ik in de DEL actief was, leidden wij het powerplayklassement.”