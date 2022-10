Drama voor Tachos-handballer Voermans: ‘Ik lag schreeuwend van de pijn op de grond’

Drie wedstrijden en twee minuten. Zo lang duurde het avontuur in de BeNe-league voor handballer Joep Voermans uit Etten-Leur dit seizoen. De 22-jarige middenopbouwer van het Waalwijkse Tachos is ongeveer een jaar uitgeschakeld vanwege een afgescheurde kruisband.

Wat gebeurde er precies?

,,Het was de vierde wedstrijd van het seizoen. Ik had ons tegen Volendam op 1-0 gebracht en scoorde ook de 2-0. Maar bij het landen kwam ik helemaal verkeerd terecht. Het was echt domme pech; er was geen tegenstander in de buurt. Mijn voet bleef staan en mijn knie schoot door. Het ging allemaal heel snel. Ik lag schreeuwend van de pijn op de grond en wist meteen dat het goed mis was.”

Inmiddels zijn we een maandje en enkele onderzoeken verder. Hoe staat het er nu voor?

,,Ik ben pas bij de orthopeed geweest en we hebben de operatie en het vervolgtraject besproken. Ze gaan twee peesjes uit mijn hamstring halen. De ene gebruiken ze om mijn kruisband te vernieuwen en de andere zetten ze ernaast als extra steun. Het is een vrij nieuwe methode en blijkbaar een effectieve. Ik zei al gekscherend tegen de dokter dat ‘ie mijn andere knie dan ook maar meteen moet doen. Want deze ellende wil ik niet nog een keer.”

Voor iemand met zo'n zware blessure ben je nog redelijk vrolijk gestemd...

,,Het is en blijft natuurlijk enorm balen. Maar eenmaal van de schrik bekomen, moet je toch positief blijven. Na een week of drie ging de knop om. Het heeft ook positieve kanten. Ik heb nu meer tijd om leuke dingen te doen met mijn vriendin en vrienden. Ik wil nog een master gaan volgen en de mentale druk rond wedstrijden valt ook weg. En fitnessen kan gelukkig nog wel.”

Ondertussen blijf je wel betrokken bij het team?

,,Jazeker, ik probeer één keer per week te gaan kijken bij een training en ben ook zoveel mogelijk aanwezig bij de wedstrijden. Zo spelen we dit weekeinde tegen BEVO in Panningen. Ik wil mijn ploegmaten steunen, zoals ze dat ook bij mij doen. Dat is goed voor het groepsgevoel. We zijn nu eenmaal een heel hecht team. Dan doe je dat voor elkaar.”

Wanneer denk je weer te kunnen handballen?

,,Op 19 december word ik geopereerd. Daarna volgt een revalidatieproces van negen maanden tot een jaar. Ik ga er in ieder geval goed de tijd voor nemen en zeker niet overhaasten. Want dat kan alleen maar averechts werken.”