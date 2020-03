‘Drama voor Tilburg Trappers: streep door play-offs vanwege coronavirus’

De ijshockeyers van Tilburg Trappers zouden vrijdag aan de play-offs in de Oberliga beginnen, maar vanwege het coronavirus heeft de Duitse bond het seizoen per direct als beëindigd verklaard. Dat meldt het doorgaans goed geïnformeerde face-off.nl. Trappers heeft het nieuws nog niet bevestigd.

Aan deze play-offs zouden acht teams uit de Oberliga Nord en acht uit de Oberliga Süd meedoen. Trappers was als eerste geëindigd in ‘Nord’ en was in de eerste ronde van de play-offs gekoppeld aan het Zuid-Duitse Selber Wölfe.

Vrijdag stond de eerste wedstrijd op de rol in Tilburg, zondag het tweede duel in Selb en dinsdag de derde ontmoeting in Tilburg. Trappers was aan z'n vijfde seizoen bezig in de Duitse Oberliga, het derde niveau. De eerste drie seizoenen behaalden de Tilburgers het kampioenschap, vorig seizoen eindigden ze als tweede.

Ook de competities op het hoogste en tweede ijhockeyniveau in Duitsland, de DEL1 en DEL, zijn per direct beëindigd. Ook daar worden geen play-offs gespeeld. Er zijn daar geen degradanten, zo is besloten.