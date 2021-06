Dressuuramazone Van Liere gaat afkijken bij Gal en naamsbekendheid opbouwen voor hogere scores

Heroes likt wonden na verlies in Groningen: ‘Dan moeten we het maar in De Maaspoort afmaken’

19 mei Heroes Den Bosch verloor dinsdagavond in Groningen de tweede wedstrijd in de halve finale van de play-offs om de landstitel van Donar: 79-71.. De ploeg was geen schim van de formatie die zondag in eigen huis tegen dezelfde tegenstander excelleerde.