Dressuurteam met Schijndelse Witte-Vrees start goed bij CHIO Rotterdam

Bondscoach Rien van der Schaft: ,,Dit is een goed begin. Drie van de vier combinaties hebben echt goed gereden. Het was wat ik er van verwacht en gehoopt had. Als je hier wint met deze punten zoals Edward nu gedaan heeft, is dat natuurlijk echt heel goed. Alleen Madeleine Witte ging niet goed. Haar paard Cennin was ineens heel 'kijkerig' en gespannen, iets wat hij eigenlijk nooit is. Daar komt ze zeker weer overheen.''